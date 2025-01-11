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11 января, 23:40

«Нэшвилл» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Нэшвилл» сыграет с «Вашингтоном» в регулярном чемпионате НХЛ 12 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото Getty Images
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«Нэшвилл» на своем льду примет «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 11 на 12 января. Матч пройдет в спортивном комплексе «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Нэшвилл» — «Вашингтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Предаторз» набрали 33 очка в 41 игре и занимают 14-е место в Западной конференции. «Кэпиталз» располагаются на первой строчке на Востоке (у команды — 59 очков в 42 встречах).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
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ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нэшвилл Предаторз
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