«Нэшвилл» на своем льду примет «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 11 на 12 января. Матч пройдет в спортивном комплексе «Бриджстоун-арена» в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Начало — в 4.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Нэшвилл» — «Вашингтон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Предаторз» набрали 33 очка в 41 игре и занимают 14-е место в Западной конференции. «Кэпиталз» располагаются на первой строчке на Востоке (у команды — 59 очков в 42 встречах).

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