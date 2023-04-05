«Нэшвилл» в овертайме переиграл «Вегас»

«Нэшвилл» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Коди Гласс на 4-й минуте овертайма, когда его команда играла в большинстве.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вегас» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Новак — 16 (Евангелиста), 6:50 — 1:0. Новак — 17 (бол., Гласс, Томасино), 13:08 — 2:0. Пьетранджело — 10 (Стивенсон, Кессел), 26:00 — 2:1. Пьетранджело — 11 (Маршессо, Айкел), 33:39 — 2:2. Гласс — 14 (бол., Новак, Бэрри), 63:30 — 3:2.

Вратари: Ланкинен — Куик.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (12+5+8+2) — 32 (14+12+6+0).

Наши: Афанасьев (16.04/3/0), Тренин (16.08/4/-1) — Барбашев (17.46/0/0), Дорофеев (14.17/2/+1).

5 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.