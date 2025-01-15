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Сегодня, 06:39

«Нэшвилл» победил «Вегас», Самсонов сделал 18 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» выиграл у «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вегас» — 5:3 (2:0, 2:2, 1:1)

Голы: Стэмкос — 13 (Форсберг), 9:44 — 1:0. Форсберг — 12 (Стэмкос), 12:06 — 2:0. Бэррон — 2 (Йоси, Нюквист), 25:29 — 3:0. Стэмкос — 14 (Маршессо), 28:41 — 4:0. Дорофеев — 17 (Олофссон, Гертл), 29:12 — 4:1. Дорофеев — 18 (бол., Гертл, Стоун), 34:02 — 4:2. Дорофеев — 19 (Олофссон, Теодор), 55:20 — 4:3. О`Райлли — 13 (п.в., Сиссонс), 59:59 — 5:3.

Вратари: Аннунен — Самсонов (58:28 — 59:59).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 23 (11+10+2) — 22 (1+8+13).

Наши: Свечков (10.28/2/0) — Барбашев (16.21/0/-1), Дорофеев (16.57/4/0).

15 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

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