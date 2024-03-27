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НХЛ

27 марта, 05:44

«Вегас» в овертайме проиграл «Нэшвиллу». Барбашев забросил одну шайбу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Нэшвилл» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Предаторз» одержали шестую победу подряд.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился одной заброшенной шайбой.

«Нэшвилл» набрал 88 очков и занимает 6-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на 8-й строчке — 85 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Вегас» — 5:4 ОТ (0:3, 1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Барбашев — 16 (Айкел, Маршессо), 2:45 — 0:1. Хауден — 7 (Манта, Карлссон), 5:08 — 0:2. Теодор — 5 (Коттер, Стивенсон), 16:43 — 0:3. Янковски — 5 (Евангелиста, Лозон), 34:33 — 1:3. Карлссон — 25 (Хэнифин, Манта), 39:03 — 1:4. О`Райлли — 25 (Нюквист), 45:52 — 2:4. Форсберг — 40 (Зукер, Янковски), 52:17 — 3:4. Нюквист — 20 (бол., О`Райлли, Форсберг), 52:57 — 4:4. Йоси — 19 (О`Райлли, Форсберг), 60:40 — 5:4.

Вратари: Сарос — Патера.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (11+15+8+1) — 35 (14+8+13+0).

Наши: — - Барбашев (17.26/1/+1), Дорофеев (13.45/4/-1).

27 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нэшвилл Предаторз
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