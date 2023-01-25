«Нэшвиил» одержал победу над «Виннипегом»

«Нэшвилл» переиграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Предаторз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Яков Тренин сыграл 15 с половиной минут в составе победителей. Он сделал три броска по воротам соперника, но не набрал очков результативности.

«Виннипег» занимает 2-е место в Западной конференции (63 очка), а «Нэщвилл» идет на 10-й строчке (52 очка).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Дюбуа — 21 (Перфетти, Демело), 0:48 — 0:1. Гласс — 6 (Йоси, Форсберг), 33:49 — 1:1. Жанно — 4 (Новак), 45:38 — 2:1.

Вратари: Сарос — Хеллибак (57:56).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 41 (13+18+10) — 33 (15+5+13).

Наши: Тренин (15.33/3/+1) — -.

25 января. Нэшвилл. Bridgestone Arena.