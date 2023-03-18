«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» в овертайме

18 марта, 23:37
«Виннипег» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» (3:2 ОТ). Форвард «Джетс» Владислав Наместников отметился результативной передачей.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
Голы: Гласс — 10 (Томасино, Фут), 5:26 — 1:0. Элерс — 8 (Моррисси, Шайфли), 46:17 — 1:1. Евангелиста — 3 (Новак, Бэрри), 46:51 — 2:1. Лаури — 9 (Моррисси, Наместников), 50:15 — 2:2. Дюбуа — 25 (Элерс), 60:55 — 2:3.
Вратари: Сарос — Хеллибак.
Штраф: 23 — 7.
Броски: 20 (5+8+6+1) — 34 (13+9+11+1).
Наши: Афанасьев (7.14/1/0), Тренин (17.19/1/0) — Наместников (16.57/4/0).
18 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.