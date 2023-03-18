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НХЛ

18 марта, 23:37

«Виннипег» обыграл «Нэшвилл» в овертайме

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«Виннипег» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нэшвилл» (3:2 ОТ). Форвард «Джетс» Владислав Наместников отметился результативной передачей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Гласс — 10 (Томасино, Фут), 5:26 — 1:0. Элерс — 8 (Моррисси, Шайфли), 46:17 — 1:1. Евангелиста — 3 (Новак, Бэрри), 46:51 — 2:1. Лаури — 9 (Моррисси, Наместников), 50:15 — 2:2. Дюбуа — 25 (Элерс), 60:55 — 2:3.

Вратари: Сарос — Хеллибак.

Штраф: 23 — 7.

Броски: 20 (5+8+6+1) — 34 (13+9+11+1).

Наши: Афанасьев (7.14/1/0), Тренин (17.19/1/0) — Наместников (16.57/4/0).

18 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2022-2023/
ХК Виннипег Джетс
ХК Нэшвилл Предаторз
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