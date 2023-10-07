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Сегодня, 21:56

«Нэшвилл» выставил нападающего Гурьянова на драфт отказов

Виктория Кравченко
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«Нэшвилл» выставил российского нападающего Дениса Гурьянова на драфт отказов, сообщает журналист Крис Джонстон в соцсетях.

В июле 2023 года команда подписала с 26-летним форвардом контракт на один год на 850 тысяч долларов.

Гурьянов был задрафтован в 2015 году в первом раунде под общим 12-м номером «Далласом». В клубе он провел семь лет, играя за фарм-клуб в АХЛ — «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов перешл в «Монреаль». В минувшем сезоне нападающий принял участие в 66 матчах, набрав 17 (7+10) очков.

Денис Гурьянов
ХК Нэшвилл Предаторз
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