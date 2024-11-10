«Нэшвилл» победил «Юту», Маршессо оформил дубль

«Нэшвилл» дома обыграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У «Предаторз» дубль оформил Джонатан Маршессо. Один гол забил Стивен Стэмкос, две результативные передачи на счету Романа Йоси.

«Нэшвилл» набрал 11 очков и занимает 13-е место в таблице Западной конференции. «Юта» с 15 очками — на 9-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Юта» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Форсберг — 7 (бол., Йоси, Пярссинен), 2:37 — 1:0. Маршессо — 3 (бол., Йоси, Стэмкос), 11:58 — 2:0. Форсберг — 8, 31:05 — 3:0. Маршессо — 4 (п.в.), 58:15 — 4:0.

Вратари: Сарос — Ингрэм (56:51 — 58:15).

Штраф: 9 — 13.

Броски: 21 (12+5+4) — 26 (4+10+12).

Наши: — - Сергачев (25.39/1/-1).

10 ноября. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.