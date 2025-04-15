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15 апреля, 05:56

«Юта» на выезде победила «Нэшвилл»

Сергей Разин
корреспондент
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«Юта» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Нэшвилл» со счетом 7:3.

В составе гостей 4 (2+2) очка набрал Клэйтон Келлер, еще по шайбе забросили Майкл Кесселринг, Ник Бьюгстад, Логан Кули, Ник Шмалц и Кевин Стенлунд. У «Предаторз» шайбы забросили Райан О'Райлли, Люк Евангелиста и Майкл Бантинг.

После этого матча «Юта» с 89 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 66 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Юта» — 3:7 (1:2, 2:2, 0:3)

Голы: О`Райлли — 20 (бол., Форсберг), 6:10 — 1:0. Кессельринг — 7 (Коул, Керфут), 12:30 — 1:1. Бьюгстад — 8 (Керфут, Стенлунд), 18:21 — 1:2. Кули — 25 (Келлер), 23:03 — 1:3. Шмальц — 20 (бол., Хэйтон, Келлер), 24:13 — 1:4. Евангелиста — 10 (О`Райлли, Шей), 31:01 — 2:4. Бантинг — 19 (Вуд, Бэррон), 34:20 — 3:4. Келлер — 28 (Кули, Кессельринг), 52:05 — 3:5. Келлер — 29 (п.в., Гюнтер, Кули), 58:13 — 3:6. Стенлунд — 14 (Мяяття, Керфут), 59:35 — 3:7.

Вратари: Сарос (57:59 — 58:13) — Вильяльта.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (15+6+9) — 36 (11+12+13).

Наши: Свечков (16.36/0/-1) — Сергачев (25.24/2/+2).

15 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Юта
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