Маккиннон о «Харт Трофи»: «Мне повезло, Кучеров и Макдэвид провели невероятные сезоны»

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон прокомментировал победу в голосовании за обладателя «Харт Мемориал Трофи» — приза игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ.

В голосовании 28-летний канадец набрал 1740 очков. Второе место занял российский форвард «Тампы» Никита Кучеров — 1269 очков. Замкнул тройку Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 845 очков.

«Я не могу контролировать [голосование], уверен все было очень близко. Приз мог уйти Кучерову, Макдэвиду, Мэттьюсу. Поэтому мне повезло, что вы все проголосовали за меня. Я ценю это.

Я думал, что у меня есть шанс в 2018 году, а потом я подумал, что у меня есть шанс в этом году. В другие годы, я думаю, у Коннора было на 50 очков больше, чем у меня или что-то в этом роде. Так что это было не так уж и близко.

Я думал, что у меня есть шанс [в этом году], но Куч и Коннор провели невероятные сезоны, сделав по 100 результативных передач. Так что я действительно не знал, что произойдет», — цитирует канадца DailyFaceoff.

В сезоне-2023/24 Маккиннон сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 140 (51+89) очков.