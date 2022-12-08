Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 11:05

«Конекны такая стерва. Плакал, потому что Овечкин забил в пустые ворота». Реакция болельщиков на стычку капитана «Вашингтона»

Александр Овечкин и Трэфис Конекны.
Telegram Дзен

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в этой встречи. Оба гола были забиты в пустые ворота, а после первой шайбы Ови между командами началась стычка.

Форвард «Флайерз» Трэвис Конекны остался недоволен тем, что россиянин забил в пустые ворота и остановил его со словами: «Что это было?» После этого между командами началась потасовка.

37-летнему россиянину осталось забросить 99 шайб, чтобы повторить рекорд НХЛ по количеству голов, который принадлежит Уэйну Грецтки (894).

Болельщики отреагировали на ситуацию в социальных сетях:

«Конекны в этой ситуации выглядит по-дурацки. Если ты считаешь, в этом моменте Овечкин сделал что-то не так, то ты гребаный идиот».

«Когда Конекны сможет забить 50 голов за сезон и 800 за свою карьеру, тогда, возможно, Ови воспримет его всерьез!»

«Странное поведение. Разве Ови не должен пытаться забивать голы, когда другая команда все еще играет?»

«Конекны злится, потому что хотел, чтобы Ови... промазал?»

«Конекны такая стерва. Плакал, потому что Овечкин забил в пустые ворота»

«Ови легенда, а кто такой Конекны?»

«Если вам не нравится, что Ови забивает, не дайте ему забивать и переставайте ныть!»

Александр Овечкин. Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Александр Овечкин
Трэвис Конекны
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
1
1
Читайте также
Капризов — невероятный! Забил сломанной клюшкой и установил сразу два рекорда «Миннесоты»
Лыжные гонки в кризисе: почему они не интересны никому, кроме Норвегии и России?
Президент Зеленский заявил о возможности завершения конфликта на Украине в 2023 году
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе
Названа самая пострадавшая из-за ограничений полетов через Россию страна
Зачем нужна «Пушкинская карта»
Материалы сюжета: Овечкин: топ-3 снайперов НХЛ и гонка за рекордом Гретцки
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Овечкин повторил рекорд Лемье по матчам в НХЛ с двумя или более голами в пустые ворота
Овечкин побил рекорд Гончара по матчам в НХЛ. Среди россиян больше него сыграл только Ковалев
Овечкин: «В России видели матчи НХЛ только на видеокассетах, и то только лучшие моменты»
Макдэвид — о карьере Овечкина: «Он добился невероятных высот. Это удивительный подвиг»
Макдэвид затмил Овечкина, но это не проблема для «Вашингтона». На команде рано ставить крест
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Галлан о матче с «Вегасом»: «Рейнджерс» играли в отличный хоккей. Это командная победа"

Строум об Овечкине: «Никто не вспомнит, сколько он забил в пустые ворота. Гол есть гол, и мы рады за него»