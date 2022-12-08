«Конекны такая стерва. Плакал, потому что Овечкин забил в пустые ворота». Реакция болельщиков на стычку капитана «Вашингтона»

«Вашингтон» обыграл «Филадельфию» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в этой встречи. Оба гола были забиты в пустые ворота, а после первой шайбы Ови между командами началась стычка.

Форвард «Флайерз» Трэвис Конекны остался недоволен тем, что россиянин забил в пустые ворота и остановил его со словами: «Что это было?» После этого между командами началась потасовка.

37-летнему россиянину осталось забросить 99 шайб, чтобы повторить рекорд НХЛ по количеству голов, который принадлежит Уэйну Грецтки (894).

Болельщики отреагировали на ситуацию в социальных сетях:

«Конекны в этой ситуации выглядит по-дурацки. Если ты считаешь, в этом моменте Овечкин сделал что-то не так, то ты гребаный идиот».

«Когда Конекны сможет забить 50 голов за сезон и 800 за свою карьеру, тогда, возможно, Ови воспримет его всерьез!»

«Странное поведение. Разве Ови не должен пытаться забивать голы, когда другая команда все еще играет?»

«Конекны злится, потому что хотел, чтобы Ови... промазал?»

«Конекны такая стерва. Плакал, потому что Овечкин забил в пустые ворота»

«Ови легенда, а кто такой Конекны?»

«Если вам не нравится, что Ови забивает, не дайте ему забивать и переставайте ныть!»