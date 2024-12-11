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Милан-2026

Сегодня, 00:15

НХЛ близка к соглашению с МОК и ИИХФ по участию игроков в Олимпиаде-2026

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что лига регулярно общается с международным олимпийским комитетом (МОК) и международной федерацией хоккея (ИИХФ), чтобы достичь соглашения об участии игроков НХЛ в зимних Олимпийских играх-2026 в Милане.

«Мы близки к этому. В пятницу обменялись еще несколькими документами с МОК и ИИХФ. Я по-прежнему уверен, что мы скоро доберемся до цели. Строители арены, которая будет использоваться для олимпийских хоккейных турниров, планируют завершить работы в октябре, а в декабре там проведут тестовое мероприятие. Знаю, что (старший директор NHLPA по международной стратегии и развитию) Роб Зепп имел возможность побывать там в течение последних двух недель. Он сказал, что прогресс впечатляет», — приводит пресс-служба НХЛ слова Дейли.

В феврале прошлого года НХЛ заявила, что игроки примут участие в Олимпиаде 2026 года, когда будет достигнуты все соглашения с МОК и ИИХФ.

Хоккей
НХЛ
Билл Дэйли
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