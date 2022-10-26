Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:28

Гашек объяснил, почему ранее обозвал Овечкина трусом и лжецом

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Telegram Новости

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек объяснил, почему ранее резко высказался в адрес капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

В марте Гашек оскорбил Овечкина, назвав российского игрока «трусом и лжецом».

«Я назвал его трусом, потому что был очень расстроен тем, что он сказал. Он сказал, что политика не связана со спортом. Конечно, он многое может сделать», — приводит слова Гашека The Athletic.

Ранее Гашек призвал НХЛ расторгнуть контракты со всеми российскими хоккеистами.

Яков Тренин из &laquo;Нэшвилла&raquo; (слева) против Радима Шимека &laquo;Сан-Хосе&raquo;. Безумие Гашека достигло предела. Бывший вратарь решил сорвать матч НХЛ в Праге — ничего не вышло

Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Кучеров прервал голевую засуху, Малкин идет по графику «очко за игру»
Ничушкин забил в победном матче «Колорадо» против «Рейнджерс»
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Овечкин, Федоров и Малкин попали в топ-10 лучших игроков из Европы в истории НХЛ по версии The Hockey Writers