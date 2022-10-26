Гашек объяснил, почему ранее обозвал Овечкина трусом и лжецом

Бывший вратарь сборной Чехии и клубов НХЛ Доминик Гашек объяснил, почему ранее резко высказался в адрес капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

В марте Гашек оскорбил Овечкина, назвав российского игрока «трусом и лжецом».

«Я назвал его трусом, потому что был очень расстроен тем, что он сказал. Он сказал, что политика не связана со спортом. Конечно, он многое может сделать», — приводит слова Гашека The Athletic.

Ранее Гашек призвал НХЛ расторгнуть контракты со всеми российскими хоккеистами.