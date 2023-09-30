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30 сентября, 23:30

НХЛ: как и где смотреть трансляции матчей в России

11 октября стартует новый сезон Национальной хоккейной лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Матч Национальной хоккейной лиги.
Матч НХЛ.
Фото AFP
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107-й в истории сезон НХЛ 2023 / 2024 стартует 11 октября. Регулярный чемпионат пройдет до 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф состоится в апреле — июне 2024.

Игра «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» станет матчем-открытием нового сезона НХЛ. Она пройдет в Тампе на «Amalie Arena», 11 октября, в среду. Начало — в 00.30 по московскому времени. Следить за ключевыми событиями встречи можно будет в матч-центре «СЭ».

В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети ВКонтакте: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант.

Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка. Далее требуется скачать подходящий плеер-клиент — например, Televizo, Perfect Player, KinoPub STV и другие. Затем необходимо запустить IPTV-сервис (советы по выбору можно найти в интернете), оплатить подписку и смотреть матчИ НХЛ.

В прошлом сезоне 2022 / 2023 обладателем Кубка Стэнли стал «Вегас». «Голден Найтс» в финальной серии одержали победу над «Флоридой» (4-1). В решающем матче 14 июня в городе Парадайс (Невада) на «T-Mobile Arena» «Вегас» обыграл «Пантерз» со счетом 9:3.

НХЛ: календарь матчей и все команды сезона 2023 / 2024

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