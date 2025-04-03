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3 апреля, 15:36

НХЛ готова к церемонии празднования рекорда Овечкина: «Есть конкретные планы»

Артем Бухаев
Корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о планах по празднованию снайперского рекорда нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«У нас есть конкретные планы по проведению церемонии в честь этой невероятной вехи. Подробности? Все увидите», — сказал Дэйли «СЭ».

Александр Овечкин (справа) в&nbsp;матче &laquo;Каролина&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Вашингтон&raquo; (5:1).«В одном хет-трике от рекорда». Заокеанские СМИ — о 892-й шайбе Овечкина и провале «Вашингтона»

Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:5). Теперь на счету 39-летнего россиянина 892 гола за карьеру. Овечкину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда Гретцки (894 гола).

Следующий матч «Вашингтон» проведет с «Чикаго» — в ночь на субботу, 5 апреля, по московскому времени.

В этом сезоне Овечкин забил 39 голов в 59 играх, его средняя результативность составляет 0,66 гола за матч. По прогнозу НХЛ, россиянин может побить рекорд Гретцки 13 апреля в игре против «Коламбуса».

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Билл Дэйли
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