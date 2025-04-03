НХЛ готова к церемонии празднования рекорда Овечкина: «Есть конкретные планы»

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о планах по празднованию снайперского рекорда нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«У нас есть конкретные планы по проведению церемонии в честь этой невероятной вехи. Подробности? Все увидите», — сказал Дэйли «СЭ».

Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:5). Теперь на счету 39-летнего россиянина 892 гола за карьеру. Овечкину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда Гретцки (894 гола).

Следующий матч «Вашингтон» проведет с «Чикаго» — в ночь на субботу, 5 апреля, по московскому времени.

В этом сезоне Овечкин забил 39 голов в 59 играх, его средняя результативность составляет 0,66 гола за матч. По прогнозу НХЛ, россиянин может побить рекорд Гретцки 13 апреля в игре против «Коламбуса».

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