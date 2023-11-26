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НХЛ

Сегодня, 08:13

НХЛ исправила статистику Панарина в матче с «Бостоном»: теперь у Артемия три очка за игру

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон».
Фото USA Today Sports
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НХЛ изменила протокол матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» (7:4), сообщает пресс-служба лиги.

Игра проходила в субботу, 25 ноября.

Лига изменила одного из ассистентов Криса Крайдера в эпизоде со второй шайбой хозяев — вместо Винсента Трочека результативный балл заработал россиянин Артемий Панарин. В результате Панарин набрал 3 (1+2) очка в этой встрече.

В текущем сезоне 32-летний Панарин набрал 29 (11+18) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» с 31 очком лидирует в Восточной конференции НХЛ после 19 игр.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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