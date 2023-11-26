НХЛ исправила статистику Панарина в матче с «Бостоном»: теперь у Артемия три очка за игру

Сегодня, 08:13
НХЛ изменила протокол матча «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон» (7:4), сообщает пресс-служба лиги.
Игра проходила в субботу, 25 ноября.
Лига изменила одного из ассистентов Криса Крайдера в эпизоде со второй шайбой хозяев — вместо Винсента Трочека результативный балл заработал россиянин Артемий Панарин. В результате Панарин набрал 3 (1+2) очка в этой встрече.
В текущем сезоне 32-летний Панарин набрал 29 (11+18) очков в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» с 31 очком лидирует в Восточной конференции НХЛ после 19 игр.