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Сегодня, 21:00

НХЛ: матчи «Рейнджерс», «Питтсбурга», «Вашингтона» и «Тампы-Бэй» — смотреть трансляции игр 17 декабря (видео)

Опубликовано расписание игр НХЛ на 17 декабря 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото AFP
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В ночь с 16 на 17 декабря состоятся 13 матчей регулярного чемпионата НХЛ. В этот день в том числе пройдут игры «Бостон» — «Рейнджерс», «Торонто» — «Питтсбург», «Коламбус» — «Нью-Джерси», «Нэшвилл» — «Вашингтон», «Калгари» — «Тампа-Бэй», «Эдмонтон» — «Флорида».

В России матчи НХЛ официально не транслируются. Бесплатно в прямом эфире игры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Публикуем расписание трансляций ряда матчей игрового дня. Плееры будут доступны на этой странице.

Расписание и трансляции игр НХЛ 17 декабря

3.00. «Бостон» — «Рейнджерс»

3.00. «Торонто» — «Питтсбург»

3.00. «Коламбус» — «Нью-Джерси»

4.00. «Нэшвилл» — «Вашингтон»

6.00. «Калгари» — «Тампа-Бэй»

6.00. «Эдмонтон» — «Флорида»

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги стартовал 11 октября 2023 года и завершится 19 апреля 2024-го матчем «Лос-Анджелес» — «Чикаго». За полгода каждая команда проведет 82 матча в регулярном чемпионате (по половине дома и на выезде). После начнется стадия плей-офф.

Турнирная таблица НХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

Календарь и результаты игры смотрите на нашем сайте.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Вашингтон Кэпиталз
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ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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