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НХЛ

Сегодня, 21:57

НХЛ может изменить правила игры в овертайме

Руслан Минаев
Матч «Далласа» и «Аризоны».
Фото USA Today Sports
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НХЛ планирует изменить правила игры в овертайме для увеличения атакующих действий, сообщает ESPN.

По данным источника, вопрос обсуждался на встрече генеральных менеджеров клубов лиги.

Отмечается, что при игре 3 на 3 хоккеисты проводят слишком много времени с шайбой за пределами атакующем зоны. В этом случае командам могут запретить возвращаться в зону защиты после пересечения красной линии. Обсуждалось и введение таймера на смену звеньев.

Помимо этого, поднимался вопрос защиты игроков от порезов лезвиями.

К вопросам изменения регламента представители клубов вернутся в марте.

Экс-форвард «Питтсбурга» умер после рассечения шеи коньком во время матча

Хоккей
НХЛ
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