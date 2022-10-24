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НХЛ

Сегодня, 18:39

НХЛ может провести выставочные матчи в Австралии

Иван Шитик
Корреспондент
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Национальная хоккейная лига рассматривает возможность проведения выставочных матчей в Австралии.

«В течение следующих двух недель НХЛ проведет опрос в Австралии. Сейчас нельзя ничего утверждать, но я считаю, что лига хочет провести там пару игр», — написал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

Если лига примет решение о проведении матчей в Австралии, то они, скорее всего, могут состояться в начале 2023 или 2024 года.

Отметим, что в НХЛ на данный момент играет только один австралийский хоккеист — это нападающий «Сент-Луиса» Нэтан Уокер, который родился в Уэльсе, но вырос в Сиднее.

НХЛ
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