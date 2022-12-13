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НХЛ

13 декабря, 20:30

НХЛ начала изучать заявки на покупку «Оттавы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Национальная хоккейная лига начала изучать заявки на покупку клуба «Оттава Сенаторз», сообщает журналист Франк Серавалли.

4 ноября был начат процесс продажи хоккейного клуба и сбор официальных заявок от потенциальных покупателей.

В качестве финансового консультанта клуб нанял ведущую в отрасли компанию Galatioto Sports Partners. Продажа команды потребует одобрения комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна и совета управляющих лиги.

«Оттава» выступает в НХЛ начиная с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.

Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

На данный момент стоимость клуба оценивается в 655 миллионов долларов.

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
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