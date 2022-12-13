НХЛ начала изучать заявки на покупку «Оттавы»

Национальная хоккейная лига начала изучать заявки на покупку клуба «Оттава Сенаторз», сообщает журналист Франк Серавалли.

4 ноября был начат процесс продажи хоккейного клуба и сбор официальных заявок от потенциальных покупателей.

В качестве финансового консультанта клуб нанял ведущую в отрасли компанию Galatioto Sports Partners. Продажа команды потребует одобрения комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна и совета управляющих лиги.

«Оттава» выступает в НХЛ начиная с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли сезона-2006/07.

Напомним, после смерти Юджина Мелника, купившего «Оттаву» в 2003 году, право владения клубом перешло по наследству к его дочерям Анне и Оливии.

На данный момент стоимость клуба оценивается в 655 миллионов долларов.