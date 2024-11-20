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Сегодня, 01:43

НХЛ начала подготовку к церемонии по случаю рекорда Овечкина по голам в лиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли рассказал, что лига ведет подготовку торжественных мероприятий по поводу выхода нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на первое место по заброшенным шайбам в истории.

«Алекс Овечкин близок к рекорду Уэйна Гретцки. Мы уже готовимся к этому событию. Будут специальные мероприятия», — приводит Odds.ru слова Дэйли.

Во вторник, 18 ноября, 39-летний россиянин забросил две шайбы в матче с «Ютой» (6:2) и теперь у него 868 голов за карьеру в НХЛ. Ему осталось забить 26 голов, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин. 98 процентов опрошенных игроков НХЛ хотят, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки
Источник: Odds.ru
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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