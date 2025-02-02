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Сегодня, 08:49

НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Руслан Минаев
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В НХЛ назвали потенциальную дату, когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

В ночь на 2 февраля форвард «Кэпиталз» забросил шайбу в ворота «Виннипега» (4:5 ОТ). После этого матча средний показатель Овечкина по голам за игру составил 0,67. Пресс-служба лиги рассчитала, что таким образом, россиянин установит новый рекорд НХЛ по голам 13 апреля во время домашнего матча с «Коламбусом».

39-летний россиянин достиг отметки 877 заброшенных шайб в 1462 матчах в североамериканской лиге. Он идет на втором месте в списке лучших снайперов в истории НХЛ. До повторения рекорда Гретцки форварду осталось забросить 17 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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