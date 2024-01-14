Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:23

НХЛ назвала имена главных тренеров на Матч звезд-2024

Алина Савинова
Питер Лавиолетт.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Стали известны главные тренеры команд-участниц Матча звезд НХЛ 2024 года.

Как сообщается на официальном сайте лиги, Джим Монтгомери из «Бостона» возглавит Атлантический дивизион, Рик Боунесс («Виннипег») — Центральный дивизион. Питер Лавиолетт («Рейнджерс») станет тренером Столичного дивизиона, а Рик Токкет («Ванкувер») — Тихоокеанского.

Лавиолетт в четвертый раз примет участие в Матче звезд НХЛ в качестве главного тренера. Это самый большой показатель среди действующих главных тренеров лиги. Боунесс дебютирует в этой роли в турнире.

Матч звезд НХЛ-2024 состоится в Торонто 3 февраля. Среди россиян в мероприятии примут участие вратарь Игорь Шестеркин («Рейнджерс»), форварды Кирилл Капризов («Миннесота») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»), а также голкиперы Александр Георгиев («Колорадо») и Сергей Бобровский («Флорида»), которые стали победителями в голосовании среди болельщиков.

Источник: https://media.nhl.com/public/news/17594
Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Медведева превратили в злодея в теннисном сериале. С россиянином поступили несправедливо и некрасиво
Большунов выиграл 14-ю гонку подряд на Кубке России
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Роспотребнадзор указал на возможные экономические мотивы заявления о «болезни Х»
На Украине признали утечку в Россию координат военных объектов ВСУ
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Овечкин пропустит второй матч «Вашингтона» подряд