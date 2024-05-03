Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:29

НХЛ назвала тройку номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Алина Савинова
Telegram Дзен

Стали известны претенденты на приз Джека Адамса, ежегодно вручаемого лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, номинантами стали Рик Боунесс из «Виннипега», Эндрю Брюнетт из «Нэшвилла» и Рик Токкет из «Ванкувера».

В минувшем сезоне команда Боунесса повторила рекорд франшизы по количеству побед в регулярном чемпионате (52) и на выезде (25). Брюнетт вывел «Нэшвилл» в плей-офф после трех лет отсутствия. «Ванкувер» Токкета стал победителем Тихоокеанского дивизиона и занял третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Победитель в данной номинации будет объявлен на церемонии NHL Awards. Дата и место проведения мероприятия станут известны позднее. В прошлом сезоне лучшим тренером НХЛ был признан главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.

Эндрю Брюнетт
Хоккей
НХЛ
Рик Боунесс
Рик Токкет
2
Обсудить
Читайте также
Умер чемпион Гран-при Hardcore FC в супертяжелом весе Коломыцев
Бегунью Анжелину Надай Лохалит отстранили за положительную допинг-пробу
«Известия» показали кадры задержания участников секты «Фалунь Дафа» в Москве
Три чемпиона в «Авангарде», 275 млн для лучшего бомбардира плей-офф и новый контракт Атанасова. Главные трансферные новости КХЛ на 3 мая
Медведев назвал швейцарскую конференцию крахом «мирного плана» Зеленского
ФСБ показала кадры с диверсантом ГУР, ликвидированным при задержании
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Галимов: «Секрет успеха Овечкина? Профессионализм и любовь к хоккею»