НХЛ назвала тройку номинантов на приз лучшему тренеру сезона

Стали известны претенденты на приз Джека Адамса, ежегодно вручаемого лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, номинантами стали Рик Боунесс из «Виннипега», Эндрю Брюнетт из «Нэшвилла» и Рик Токкет из «Ванкувера».

В минувшем сезоне команда Боунесса повторила рекорд франшизы по количеству побед в регулярном чемпионате (52) и на выезде (25). Брюнетт вывел «Нэшвилл» в плей-офф после трех лет отсутствия. «Ванкувер» Токкета стал победителем Тихоокеанского дивизиона и занял третье место в турнирной таблице Западной конференции.

Победитель в данной номинации будет объявлен на церемонии NHL Awards. Дата и место проведения мероприятия станут известны позднее. В прошлом сезоне лучшим тренером НХЛ был признан главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.