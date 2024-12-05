НХЛ назвала заявку сборной Канады на Турнир четырех наций-2025

Пресс-служба НХЛ опубликовала состав сборной Канады на Турнир четырех наций-2025, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.

За победу в основное время сборные получают три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, за поражение в основное время — ни одного очка. Две команды с лучшим результатом выйдут в финал, состоящий из одной игры.