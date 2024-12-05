Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:01

НХЛ назвала заявку сборной Канады на Турнир четырех наций-2025

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Пресс-служба НХЛ опубликовала состав сборной Канады на Турнир четырех наций-2025, который пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне.

В турнире примут участие команды Финляндии, Швеции, Канады и США из игроков НХЛ. Каждая команда проведет три игры в традиционном формате кругового турнира.

За победу в основное время сборные получают три очка, за победу в овертайме или серии буллитов — два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, за поражение в основное время — ни одного очка. Две команды с лучшим результатом выйдут в финал, состоящий из одной игры.

Хоккей
Сборная Канады по хоккею
Читайте также
1500 фото парализованного Шумахера грозился опубликовать его бывший охранник
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
«Спартак» треплет нервы, ЦСКА камбэчит в концовке, а «Авангард» резвится без главного тренера. Что произошло в КХЛ 4 декабря
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Брату Погба грозит тюремный срок по делу о похищении футболиста
Сегодня
Вчера
Неделя