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НХЛ

Сегодня, 01:16

НХЛ не нашла доказательств сексуального домогательства со стороны защитника «Тампы» Коула

Сергей Разин
корреспондент
Иэн Коул.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ сделала заявление по поводу обвинения защитника «Тампы» Иэна Коула в сексуальных домогательствах.

«НХЛ объявляет о завершении расследования анонимных обвинений, размещенных в социальных сетях против Коула, не найдя никаких доказательств, подтверждающих обвинения. Расследование было проведено отделами безопасности и права Лиги.

Расследование включало два отдельных интервью Коулом, а также интервью с персоналом клуба НХЛ и другими лицами, обладающими потенциально важной информацией. Кроме того, расследование включало в себя подробный анализ онлайн-ресурсов и социальных сетей, общедоступных данных, судебных протоколов и проверок правоохранительных органов.

Кроме того, несмотря на попытки Лиги связаться с анонимным источником сообщения в социальной сети, эти усилия не увенчались успехом. На основании вышеизложенного Национальная хоккейная лига считает этот вопрос закрытым», — говорится в сообщении НХЛ.

Ранее «Лайтнинг» отстранили 33-летнего американца на время расследования дела о сексуальных домогательствах.

Коул выступал за «Питтсбург», «Сент-Луис», «Коламбус», «Колорадо», «Миннесоту» и «Каролину». В составе «Пингвинз» хоккеист стал двукратным обладателем Кубка Стэнли.

 
Иэн Коул и&nbsp;Эбби Лабар. Новый секс-скандал в НХЛ: чемпиона обвиняют в связи с несовершеннолетней

 

НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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