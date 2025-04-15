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15 апреля, 10:01

НХЛ не разрешит Овечкину привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига не отменяла запрет российским хоккеистам привозить в Россию Кубок Стэнли.

Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что хотел бы привезти в Россию трофей, если «Кэпиталз» сумеют завоевать его по итогам плей-офф.

Нападающий и&nbsp;капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин.Овечкин: «Хотелось бы привезти Кубок Стэнли в Россию, но надо сначала выиграть его»

«Ничего не заставляло нас изменить наш нынешний подход», — приводит слова Дэйли РИА «Новости».

С 2022 года россиянам запрещено привозить в Россию Кубок Стэнли. До этого момента спортсмены традиционно привозили трофей в свою страну.

Источник: РИА «Новости»
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Александр Овечкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Билл Дэйли
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