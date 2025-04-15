НХЛ не разрешит Овечкину привезти Кубок Стэнли в Россию в случае победы

15 апреля, 10:01
Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига не отменяла запрет российским хоккеистам привозить в Россию Кубок Стэнли.
Ранее нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что хотел бы привезти в Россию трофей, если «Кэпиталз» сумеют завоевать его по итогам плей-офф.
«Ничего не заставляло нас изменить наш нынешний подход», — приводит слова Дэйли РИА «Новости».
С 2022 года россиянам запрещено привозить в Россию Кубок Стэнли. До этого момента спортсмены традиционно привозили трофей в свою страну.