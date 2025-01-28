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Сегодня, 07:53

НХЛ не станет наказывать хоккеистов, отказавшихся выступать в Турнире четырех наций

Даниил Аршавский
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли рассказал, что игроки клубов лиги не будут отстранены от участия в регулярном чемпионате, в случае если откажутся выступать в Турнире четырех наций, заменяющим Матч звезд НХЛ в этом сезоне.

Согласно политике НХЛ, хоккеисты, отказавшиеся от участия в Матче звезд, должны пропускать одну игру регулярного чемпионата. По словам Дэйли, это правило не будет применяться для предстоящих соревнований.

Турнир четырех наций с участием США, Канады, Финляндии и Швеции пройдет с 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне.

Источник: ESPN
Хоккей
НХЛ
Билл Дэйли
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