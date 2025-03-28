НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Официальный сайт НХЛ обновил прогноз по дате, когда форвард «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

Новая дата — 18 апреля, когда столичная команда сыграет с «Питтсбургом». Предыдущий прогноз был 16 апреля.

На счету Овечкина 889 шайб в НХЛ. До рекорда Гретцки (894 гола) ему осталось 5 голов.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне.