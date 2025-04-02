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2 апреля, 09:37

НХЛ обновила ожидаемую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

Сергей Ярошенко
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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НХЛ на официальном сайте обновила прогноз по дате, когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

2 апреля 39-летний россиянин отметился голом и результативной передачей в матче «Вашингтона» с «Бостоном» (4:3). На его счету теперь 38 шайб в текущем сезоне и 891 гол за карьеру в НХЛ. Овечкину осталось забросить 4 шайбы, чтобы превзойти рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

В этом сезоне Овечкин в среднем забивает 0,66 гола за игру. Если он сохранит результативность, то ожидаемая дата обновления рекорда — 16 апреля, когда «Вашингтон» сыграет на выезде с «Айлендерс».

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Александр Овечкин
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