НХЛ обновила ожидаемую дату, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки

НХЛ на официальном сайте обновила прогноз по дате, когда нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах.

В четверг, 3 апреля, 39-летний россиянин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:5).

На его счету теперь 39 шайб в текущем сезоне и 892 — за карьеру. Овечкину осталось забросить 3 шайбы, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах (894).

В этом сезоне Овечкин в среднем забивает 0,66 гола за игру. Если он сохранит результативность, то ожидаемая дата обновления рекорда — 13 апреля, когда «Вашингтон» сыграет против «Коламбуса». Средний показатель Овечкина за карьеру 0,60 также позволяет ему побить рекорд в тот же день.

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