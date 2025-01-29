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Сегодня, 12:12

НХЛ обновила прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки

Сергей Разин
корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Пресс-служба НХЛ представила обновленный прогноз на то, в каком матче форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

В пресс-службе лиги считают, что 39-летний россиянин побьет рекорд 16 апреля в гостевом матче против «Айлендерс». Ранее прогноз НХЛ был на 10 апреля в домашней встрече с «Каролиной».

Александр Овечкин в&nbsp;матче &laquo;Вашингтона&raquo; против &laquo;Калгари&raquo;. «Вашингтон» продолжает побеждать! Хоть и без голов Овечкина

На счету Овечкина 875 голов в матчах НХЛ за карьеру, у Гретцки — 894. Российскому форварду осталось забить 20 голов, для того чтобы побить рекорд Гретцки.

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Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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