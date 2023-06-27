Новый сезон в НХЛ начнется 11 октября

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте представила расписание регулярного чемпионата сезона-2023/24.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября по московскому времени. В первый день «Вегас» сыграет с «Сиэтлом», «Нэшвилл» встретится с «Тампой», а «Чикаго» — с «Питтсбургом».

«Детройт», «Миннесота», «Оттава» и «Торонто» встретятся в вынесенных матчах в Швеции в ноябре 2023 года. 1 января 2024 года в рамках «Зимней Классики» сыграют «Сиэтл» и «Вегас» на открытом воздухе. С 1 по 4 февраля 2024 года в лиге предусмотрен перерыв на Матч всех звезд в Торонто.

Всего следующий сезон будет включать в себя 1312 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, который завершится 19 апреля по московскому времени.

Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас», который в финальной серии обыграл «Флориду» (4-1).