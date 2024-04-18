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Сегодня, 23:02

НХЛ одобрила передачу всех активов «Аризоны» новой франшизе в Юте с сезона-2024/25

Руслан Минаев
«Аризона Койотс».
Фото USA Today Sports
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Совет управляющих НХЛ одобрил создание новой франшизы в Юте с сезона-2024/25, сообщает пресс-служба лиги.

Совет также утвердил план, который делает франшизу «Аризона» неактивной с правом возобновления в случае, если владелец клуба в течение пяти лет построит новый современный комплекс, подходящий для команд НХЛ.

На данный момент «Койотс» передадут все свои существующие активы, включая состав и драфт-пики, а также отдел хоккейных операций новой франшизе в Юте.

«Как всем известно, Юта — динамичный и процветающий штат, и мы очень рады быть его частью», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

«Аризона» на данный момент занимает 13-е место в Западной конференции, имея в активе 77 очков. Команда потеряла шанс на попадание в плей-офф.

Большой переезд в НХЛ: «Аризона» покидает ужасную арену?

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
Гэри Беттмэн
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