НХЛ опубликовала имена главных тренеров на Матч звезд

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте опубликовала имена тренеров, которые будут возглавлять команды дивизионов на Матче звезд НХЛ-2023.

Главным тренером команды Столичного дивизиона станет Род Бриндамор из «Каролины». Команду Атлантического дивизиона возглавит Джим Монтгомери из «Бостона». Главным тренером Центрального дивизиона будет Питер Дебур из «Далласа», а Брюс Кэссиди из «Вегаса» возглавит Тихоокеанский дивизион.

Их команды имеют самый высокий процент очков (заработанные очки, разделенные на общее количество возможных очков) в своих дивизионах до среды.

Ранее сообщалось, что шесть российских хоккеистов сыграют в Матче звезд НХЛ.

Матч звезд-2023 пройдет во Флориде на стадионе «Пантерз». 3 февраля — конкурсы мастерства, а 4 февраля — матчи между командами дивизионов. Шоу пройдет на стадионе «Флориды» второй раз в истории (ранее он был в 2003 году).