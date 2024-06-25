НХЛ опубликовала пост, посвященный вратарю «Флориды» Бобровскому

НХЛ в соцсетях опубликовала пост в честь победы российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в Кубке Стэнли.

Во вторник, 25 июня, «пантеры» обыграли «Эдмонтон» в седьмом матче финала плей-офф НХЛ (2:1) и одержали победу в серии со счетом 4-3. В этой игре 35-летний россиянин отразил 23 броска и был признан первой звездой встречи.

«Ты официально вернулся к делу, Бобровский», — написала пресс-служба НХЛ под фотографией Бобровского, держащего в руках Кубок Стэнли.

Бобровский стал 11-м голкипером в истории НХЛ, одержавшим победу в розыгрыше Кубка в возрасте 35 лет и старше. Он выступает за «Флориду» с 2019 года.