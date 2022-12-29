НХЛ оштрафовала «Торонто» за поездку на выездной матч с «Сент-Луисом» на Рождество

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала «Торонто» на 100 тысяч долларов, сообщает сайт лиги.

Причиной санкций стала поездка команды в Сент-Луис на выездной матч против «Блюз» 26 декабря. 24-26 декабря являются выходными, поэтому любые поездки команды запрещены. Был нарушен пункт 16.5 коллективного соглашения между лигой и ассоциацией игроков НХЛ. Сообщается, что деньги пойдут в специальный фонд североамериканской лиги.

Встреча между «Сент-Луисом» и «Торонто», прошедшая 27 декабря, завершилась победой канадцев в овертайме со счетом 5:4.

«Торонто» занимает третье место в таблице Восточной конференции. В следующем матче 30 декабря он встретится на выезде с «Аризоной».