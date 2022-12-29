НХЛ оштрафовала главного тренера «Торонто» за критику судей в матче с «Сент-Луисом»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) оштрафовала главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа на 25 тысяч долларов, сообщает пресс-служба НХЛ. Все деньги будут направлены в фонд лиги.

Причиной наказания стало «унижающее достоинство поведение в отношении официальных лиц» во время матча с «Сент-Луисом» (5:4 ОТ). Киф активно жестикулировал и выкрикивал замечания в адрес судейской бригады встречи.

Ранее НХЛ оштрафовала «Торонто» на 100 тысяч долларов за нарушение коллективного соглашения между лигой и ассоциацией игроков НХЛ.

«Торонто» занимает третье место в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Мэйпл Лифс» сыграют с «Аризоной» 30 декабря.