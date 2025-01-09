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Сегодня, 00:42

НХЛ перенесла матч «Лос-Анджелеса» против «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
Арена Crypto.com.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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НХЛ отложила домашний матч «Лос-Анджелеса» против «Калгари», поскольку крупные лесные пожары все еще бушуют в районе Большого Лос-Анджелеса. Игра должна была состояться в четверг, 9 января, в 6:30 по московскому времени на аренее «Кингз».

«Наши сердца со всем нашим сообществом Лос-Анджелеса. Мы ценим трудолюбие спасателей, которые усердно работают, чтобы сдержать огонь и защитить наше сообщество. Мы ценим поддержку лиги в обеспечении безопасности наших болельщиков, персонала и игроков», — говорится в пресс-релизе клуба.

Три крупных пожара бушуют в регионе. По меньшей мере 70 тысяч человек находятся под приказом об эвакуации и более 1000 строений были разрушены. По последним данным, два человека погибли.

«Лос-Анджелес» сообщил, что билеты на игру будут действительны на перенесенную дату, которая пока не определена.

Хоккей
НХЛ
ХК Калгари Флэймз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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