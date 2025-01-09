НХЛ перенесла матч «Лос-Анджелеса» против «Калгари»

НХЛ отложила домашний матч «Лос-Анджелеса» против «Калгари», поскольку крупные лесные пожары все еще бушуют в районе Большого Лос-Анджелеса. Игра должна была состояться в четверг, 9 января, в 6:30 по московскому времени на аренее «Кингз».

«Наши сердца со всем нашим сообществом Лос-Анджелеса. Мы ценим трудолюбие спасателей, которые усердно работают, чтобы сдержать огонь и защитить наше сообщество. Мы ценим поддержку лиги в обеспечении безопасности наших болельщиков, персонала и игроков», — говорится в пресс-релизе клуба.

Три крупных пожара бушуют в регионе. По меньшей мере 70 тысяч человек находятся под приказом об эвакуации и более 1000 строений были разрушены. По последним данным, два человека погибли.

«Лос-Анджелес» сообщил, что билеты на игру будут действительны на перенесенную дату, которая пока не определена.