НХЛ планирует провести матчи в Австралии в сезоне-2023/24

Национальная хоккейная лига планирует провести матчи регулярного чемпионата в Австралии в сезоне-2023/24, сообщает журналист Давид Паньотта.

Лига завершает оформление всех необходимых документов, после чего об этом будет объявлено официально. Пока неизвестно, какие именно команды могут сыграть в этом матче, но один из рабочих вариантов — это игры между «Бостоном» и «Лос-Анджелесом».

Матчи NHL Global Series вернулись в календарь НХЛ в сезоне-2022/23.

С 1997 года 25 команд НХЛ проводили матчи регулярного сезона на международных рынках. Чаще всех в них принимал участие «Анахайм» (шесть).