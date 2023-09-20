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Сегодня, 02:00

НХЛ планирует провести международный турнир в феврале 2025 года

Евгений Козинов
Корреспондент
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков (НХЛПА) намерены провести международный турнир в феврале 2025 года.

«Отсутствие международного хоккея высокого уровня причиняет боль, и все это видят. Есть желание сыграть несколько матчей за рубежом, но не уверены, что это будет возможно. Также есть желание найти новый способ презентации или проведения соревнований», — отмечает канадское издание Sportsnet.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли не раскрыл конкретных рассматрива емых идей, за исключением того, что это не будет «типичный» чемпионат мира, в котором 8 национальных команд будут играть в течение 16 дней.

«Мы сосредоточены на альтернативном типе турниров, который будет использовать уникальную интернациональность нашего вида спорта», — сказал Дэйли.

Игроки НХЛ не ездили на Олимпийские игры с 2014 года. Изначально планировалось, что они примут участие в Играх в Пекине в 2022 году, но пандемия коронавируса внесла коррективы.

Хоккей
НХЛ
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