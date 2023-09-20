НХЛ планирует провести международный турнир в феврале 2025 года

Сегодня, 02:00
Национальная хоккейная лига (НХЛ) и ассоциация игроков (НХЛПА) намерены провести международный турнир в феврале 2025 года.
«Отсутствие международного хоккея высокого уровня причиняет боль, и все это видят. Есть желание сыграть несколько матчей за рубежом, но не уверены, что это будет возможно. Также есть желание найти новый способ презентации или проведения соревнований», — отмечает канадское издание Sportsnet.
Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли не раскрыл конкретных рассматрива емых идей, за исключением того, что это не будет «типичный» чемпионат мира, в котором 8 национальных команд будут играть в течение 16 дней.
«Мы сосредоточены на альтернативном типе турниров, который будет использовать уникальную интернациональность нашего вида спорта», — сказал Дэйли.
Игроки НХЛ не ездили на Олимпийские игры с 2014 года. Изначально планировалось, что они примут участие в Играх в Пекине в 2022 году, но пандемия коронавируса внесла коррективы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
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|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
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|0
|0
|7
|Рейнджерс
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|0
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|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -