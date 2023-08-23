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Сегодня, 22:07

НХЛ планирует провести турнир сборных в 2025 году

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига планирует провести турнир среди сборных через два года.

«Я не знаю точно, в какой форме это произойдет. Цель состоит в том, чтобы сделать это соревнование международным. Очевидно, что оно будет в значительной степени ориентировано на игроков НХЛ. Возможно, только игроков НХЛ. Посмотрим, в какой форме это случится. Это то, над чем мы работаем с Ассоциацией игроков», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Сезон-2023/24 НХЛ стартует в октябре этого года.

Хоккей
НХЛ
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