НХЛ планирует провести турнир сборных в 2025 году

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига планирует провести турнир среди сборных через два года.

«Я не знаю точно, в какой форме это произойдет. Цель состоит в том, чтобы сделать это соревнование международным. Очевидно, что оно будет в значительной степени ориентировано на игроков НХЛ. Возможно, только игроков НХЛ. Посмотрим, в какой форме это случится. Это то, над чем мы работаем с Ассоциацией игроков», — приводит слова Дэйли официальный сайт НХЛ.

Сезон-2023/24 НХЛ стартует в октябре этого года.