НХЛ показала график голевого темпа Овечкина и Гретцки

НХЛ представила график, на котором запечатлено, с каким темпом форвард «Вашингтона» Александр Овечкин и канадец Уэйн Гретцки забивали свои голы в лиге.

В нынешнем сезоне 39-летний Овечкин отметился 37 заброшенными шайбами в 57 матчах за «Вашингтон». Всего за карьеру россиянин забил 890 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая только Гретцки (894). Овечкину осталось забросить 5 шайб, чтобы побить рекорд канадца.

Гретцки завершил карьеру в 1999 году в составе «Рейнджерс». Он выступал в НХЛ на протяжении 20 сезонов. Овечкин играет в североамериканской лиге с 2005 года.

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне