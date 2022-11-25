НХЛ представила формы «Бостона» и «Питтсбурга» для «Зимней классики-2023»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила формы «Бостона» и «Питтсбурга» для «Зимней классики» в 2023 году.

Форма была создана НХЛ и комапание Adidas. Логотип «Пингвинс» вдохновлен оригинальной франшизой Питтсбурга в НХЛ — «Питтсбург Пайрэтс» 1925 года. Основной цвет свитера — винтажно-белый с черным и золотыми вкраплениями.

У «Брюинс» будет эмблема с медведем из 70-90-х годов. На джерси команды большие золотые полосы на черной базе.

Формы «Питтсбурга» и «Бостона» для «Зимней классики-2023». Фото НХЛ Фото НХЛ

Традиционный матч на открытом воздухе — «Зимняя классика» — пройдет 2 января 2023 года.