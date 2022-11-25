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НХЛ

25 ноября, 20:41

НХЛ представила формы «Бостона» и «Питтсбурга» для «Зимней классики-2023»

Анна Горшкова
Корреспондент
Формы «Питтсбурга» и «Бостона» для «Зимней классики-2023».
Фото НХЛ
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила формы «Бостона» и «Питтсбурга» для «Зимней классики» в 2023 году.

Форма была создана НХЛ и комапание Adidas. Логотип «Пингвинс» вдохновлен оригинальной франшизой Питтсбурга в НХЛ — «Питтсбург Пайрэтс» 1925 года. Основной цвет свитера — винтажно-белый с черным и золотыми вкраплениями.

У «Брюинс» будет эмблема с медведем из 70-90-х годов. На джерси команды большие золотые полосы на черной базе.

Формы «Питтсбурга» и «Бостона» для «Зимней классики-2023». Фото НХЛ , Reuters
Формы «Питтсбурга» и «Бостона» для «Зимней классики-2023». Фото НХЛ
Фото НХЛ

Традиционный матч на открытом воздухе — «Зимняя классика» — пройдет 2 января 2023 года.

Источник: НХЛ
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Питтсбург Пингвинз
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