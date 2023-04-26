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НХЛ

Сегодня, 17:30

НХЛ проведет четыре выставочных матча в Стокгольме в следующем сезоне

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Четыре клуба НХЛ проведут выставочные матчи в Стокгольме в начале сезона-2023/24, сообщает инсайдер Фрэнк Серавалли. Команды сыграют четыре матча, которые пройдут в столице Швеции на «Авичи-Арене» в ноябре.

16 ноября состоится встреча между «Детройтом» и «Оттавой». 17 ноября сыграют «Торонто» и «Детройт», а 18 ноября — «Миннесота» с «Оттавой». Завершит серию выставочных матчей 19 ноября игра «Торонто» — «Миннесота».

В 2022 году клубы НХЛ уже проводили выставочные матчи в Чехии и Финляндии.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Миннесота Уайлд
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