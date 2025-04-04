НХЛ проводит репетиции церемонии в честь Овечкина перед каждым матчем «Вашингтона»

Президент НХЛ по контенту и освещению мероприятий Стив Майер рассказал о подготовке к церемонии в честь нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Мы относимся к играм с участием Овечкина, как к матчам Кубка Стэнли. Мы привезли съемочные группы, подключаем микрофоны, как и все, работаем с дополнительными камерами. Возим все материалы для церемонии в каждый город, они путешествуют с «Вашингтоном», это перемещается со всем их оборудованием из города в город. Везде, куда мы приезжаем, проводится полномасштабная репетиция: видео, которое станет частью этого, и все остальное. Мы будем репетировать снова и снова, потому что хотим сделать все правильно, чтобы это ощущалось масштабно», — приводит слова специалиста ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

3 апреля Овечкин отметился голом в матче против «Каролины» (1:5). На счету Овечкина теперь 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда НХЛ Уэйна Гретцки (894 гола).

НХЛ прогнозирует, что при текущей результативности (0,66 гола за игру) Овечкин обновит рекорд 13 апреля в матче «Коламбус» — «Вашингтон».

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