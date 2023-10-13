НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 14 октября

Сегодня, 20:00
В ночь с 13 на 14 октября состоится 2 матча регулярного чемпионата НХЛ.
В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети ВКонтакте. Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.
02.00 мск. «Нью-Джерси» — «Аризона»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
02.30. «Вашингтон» — «Питтсбург»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте».
Время начала матчей — московское.
107-й в истории сезон НХЛ 2023 / 2024 стартовал 11 октября. Регулярный чемпионат завершится 19 апреля 2024 года. Серия плей-офф состоится в апреле — июне 2024.
Календарь всех матчей сезона-2023/24 // Турнирная таблица чемпионата НХЛ