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Сегодня, 19:00

НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 15 октября

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
В ночь с 14 на 15 октября состоятся 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Фото AFP
Telegram Дзен

В ночь с 14 на 15 октября состоятся 14 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети «ВКонтакте». Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.

Расписание трансляций матчей НХЛ 14 октября и 15 октября:

14 октября, суббота

20.00. «Оттава» — «Филадельфия»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

23.00. «Виннипег» — «Флорида»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

15 октября, воскресенье

2.00. «Бостон» — «Нэшвилл»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Детройт» — «Тампа-Бэй»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Коламбус» — «Рейнджерс»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Монреаль» — «Чикаго»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Питтсбург» — «Калгари»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Торонто» — «Миннесота»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.30. «Айлендерс» — «Баффало»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Сент-Луис» — «Сиэтл»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.00. «Вегас» — «Анахайм»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.00. «Сан-Хосе» — «Колорадо»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.00. «Эдмонтон» — «Ванкувер»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.30. «Лос-Анджелес» — «Каролина»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

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