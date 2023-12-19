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Сегодня, 19:00

НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей 20 декабря (видео)

11 матчей регулярного чемпионата НХЛ состоятся 20 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Андрей Василевский (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото USA Today Sports
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В ночь с 19 на 20 декабря состоятся 11 матчей регулярного чемпионата НХЛ. В этот день в том числе пройдут игры «Торонто» — «Рейнджерс», «Бостон» — «Миннесота», «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис», «Айлендерс» — «Эдмонтон».

В России матчи НХЛ официально не транслируются. Бесплатно в прямом эфире игры можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Публикуем расписание трансляций ряда матчей игрового дня. Плееры будут доступны на этой странице.

Расписание трансляций матчей НХЛ на 20 декабря

3.00. «Торонто» — «Рейнджерс»

3.00. «Бостон» — «Миннесота»

3.00. «Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»

3.30. «Айлендерс» — «Эдмонтон»

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 11 октября 2023-го и завершится 19 апреля 2024-го. За полгода каждая команда проведет 82 матча в регулярном чемпионате (по половине дома и на выезде). После начнется стадия плей-офф.

Полный календарь и результаты игр доступны на сайте «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

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ХК Вегас Голден Найтс
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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