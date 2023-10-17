НХЛ: расписание и где смотреть трансляции матчей НХЛ 18 октября (видео)

В ночь на 18 октября пройдет девять матчей регулярного чемпионата НХЛ

В ночь с 17 на 18 октября пройдут очередные матчи нового сезона регулярного чемпионата НХЛ 2023 /2024. «СЭ» публикует расписание с трансляциями предстоящих игр среды. Время начала — московское.

Расписание матчей и трансляции игр НХЛ 18 октября

02:00. «Монреаль» — «Миннесота»

Онлайн-трансляция

02:00. «Филадельфия» — «Ванкувер»

Онлайн-трансляция

02:00. «Баффало» — «Тампа-Бэй»

Онлайн-трансляция

02:30. «Айлендерс» — «Аризона»

Онлайн-трансляция

03:00. «Нэшвилл» — «Эдмонтон»

Онлайн-трансляция

03:00. «Виннипег» — «Лос-Анджелес»

Онлайн-трансляция

05:00. «Сиэтл» — «Колорадо»

Онлайн-трансляция

05:30. «Сан-Хосе» — «Каролина»

Онлайн-трансляция

05:30. «Вегас» — «Даллас»

Онлайн-трансляция

Официального показа в России матчей Национальной хоккейной лиги нет. Смотреть бесплатно видеотрансляции игр можно с помощью соцсети «ВКонтакте»: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант.

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